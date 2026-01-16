Почему спиртное на морозе не согревает: объяснение врача

Алкоголь в холодную погоду создает лишь обманчивое ощущение тепла и может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом « Газете.Ru » рассказала врач-гастроэнтеролог Елена Морошкина.

Многие зимой пытаются согреться с помощью алкоголя, однако такая привычка может быть опасной. По словам врача-гастроэнтеролога «СМ-Клиника» Елены Морошкиной, спиртные напитки не согревают организм, а наоборот — ускоряют потерю тепла.

Специалист объяснила, что после употребления алкоголя расширяются сосуды кожи. Из-за этого появляется ощущение жара, краснеет лицо и кажется, что стало теплее. На самом деле организм в этот момент начинает быстрее отдавать тепло окружающей среде.

Кроме того, алкоголь влияет на работу мозга. Он снижает чувствительность к холоду и притупляет сигналы, которые обычно заставляют человека искать тепло и укрытие. В результате человек может долго находиться на морозе, не ощущая опасности, что увеличивает риск переохлаждения.

Еще одна проблема — ухудшение координации и сонливость. В холодных условиях это может привести к падению, потере ориентации или ситуации, когда человек садится отдохнуть и засыпает, постепенно замерзая.

Врач подчеркнула, что даже горячие алкогольные напитки, такие как глинтвейн, дают кратковременный эффект. Уже через 10–15 минут наступает период активной теплоотдачи.

Особенно опасен алкоголь на холоде для людей с гипертонией, заболеваниями сердца и сосудов. Он может спровоцировать скачки давления, аритмию и обмороки.

По словам Морошкиной, безопасные способы согреться гораздо проще — теплая многослойная одежда, движение, горячие безалкогольные напитки и нахождение в теплом помещении.

