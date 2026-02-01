Почему зарплата «улетает» и как этого избежать

Чтобы избежать быстрого расходования зарплаты, важно вести учет расходов и заранее распределять доходы, советует в беседе с « Газетой.Ru » инвестиционный советник, основатель университета «Финансология» Юлия Кузнецова. По ее словам, основная причина, почему деньги «исчезают» за несколько дней, — ощущение внезапного богатства и отсутствие конкретного назначения средств.

Эксперт рекомендует сразу откладывать средства на аренду, кредиты, коммунальные платежи, обучение детей, повседневные расходы, накопления и инвестиции. Такой подход снижает риск импульсивных покупок и формирует финансовую дисциплину.

Особое внимание следует уделять осознанной экономии. Скидки и акции становятся полезными только при планировании: заранее нужно понимать, что и за какую сумму вы готовы приобрести. Через месяц ведение учета расходов формирует привычку и дает полный контроль над финансовыми потоками.

Автоматизация также помогает удерживать стабильность. Кузнецова советует сразу после получения зарплаты откладывать часть дохода — хотя бы 10% — на долгосрочные цели и накопления. Это снижает стресс, помогает создавать финансовую подушку и формирует чувство устойчивости.

Финансовый эксперт подчеркнула психологический аспект: человек обменивает время и труд на деньги, а импульсивные траты превращают их в временную компенсацию усталости или стресса. Такой подход ведет к выгоранию и обесцениванию ресурсов. Осознанное распределение зарплаты помогает видеть ценность расходов, повышает контроль над финансами и позволяет тратить деньги на вещи, которые действительно укрепляют качество жизни.

