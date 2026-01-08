Почему звенит в ушах? Ответ оказался в холодильнике, а не в поликлинике

Длительное исследование ученых из Гарвардского университета выявило корреляцию между регулярным употреблением фруктов и снижением вероятности развития тиннитуса — хронического звона или шума в ушах. Работа была опубликована в журнале American Journal of Epidemiology.

В основу анализа легли данные двух масштабных долгосрочных проектов: Nurses’ Health Study (NHS) и NHS2. В совокупности исследование охватило сведения о 113,5 тысячи участников, наблюдение за которыми велось на протяжении нескольких десятилетий. Информация о пищевых привычках, включая потребление фруктов, собиралась с помощью анкет, заполняемых каждые четыре года.

При обработке данных использовалась модель пропорциональных рисков Кокса с поправкой на множество сторонних факторов. К ним отнесли возраст, индекс массы тела, физическую активность, употребление алкоголя, курение, наличие гипертонии, диабета и других заболеваний.

Результаты показали статистически значимую обратную связь между уровнем потребления фруктов и риском развития тиннитуса у женщин. У групп с наиболее высоким потреблением фруктов этот риск был существенно ниже по сравнению с группами, употреблявшими фрукты реже.

Авторы исследования подчеркивают наблюдательный характер работы, который не устанавливает прямую причинно-следственную связь, но указывает на устойчивую долгосрочную зависимость.

