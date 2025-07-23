«Почта России» опровергла, что использует пенсионные средства в своих интересах

Те средства, которые Социальный фонд переводит «Почте России» для выплат пенсий, невозможно использовать в собственных интересах. Об этом сообщили представители компании изданию ТАСС.

По утверждению сотрудников «Почты России», те деньги, которые перечисляются компании для выдачи пенсий, попадают на специальные счета согласно положению, разработанному Центробанком.

«Денежные средства, полученные для выплаты пенсий, учитываются — двигаются и хранятся — на специальных счетах. Как-либо использовать эти средства кроме прямого назначения невозможно», — указали журналистам.

Уже с этих счетов деньги отправляются в регионы для дальнейшей доставки пенсионерам. Далее в процессе этого перевода финансы обналичиваются для их выдачи получателям пенсий и социальных пособий.

Ранее сообщалось, что главному редактору Baza Глебу Трифонову и продюсеру Татьяне Лукьяновой грозит до 12 лет лишения свободы по обвинению в даче взятки в составе группы лиц. Следствие уже предъявило журналистам официальное обвинение, однако они свою вину не признают.