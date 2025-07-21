Почти 1,2 тыс. машин встали в очереди на проезд по Крымскому мосту

Утром понедельника, 21 июля, перед Крымским мостом скопилось порядка 1,2 автомобилей. Об этом сообщил телеграм-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

Подавляющее большинство машин, которые встали в очередь на проезд по Крымскому мосту, находятся со стороны Таманского полуострова. Со стороны материка в пробке стоит порядка тысячи машин. Для вновь прибывающих автомобилей время ожидания своей очереди составляет порядка трех часов. Со стороны Керчи ситуация заметно лучше.

«В очереди со стороны Керчи находится 170 транспортных средств», — указал микроблог.

Ранее Российский союз туристической индустрии призвал россиян оставить Крымский мост в покое и ехать другими дорогами. Организация сделала официальное заявление, в котором посоветовала путешественникам рассмотреть альтернативные варианты поездок в Крым из-за регулярных заторов на Крымском мосту.