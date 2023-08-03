Почти 125 тысяч жителей Подмосковья выбрали на «Доброделе» дороги для ремонта в следующем году

На портале «Добродел» продолжается второй этап голосования по ремонту дорог в Московской области на 2024 год.

За месяц участие в опросе приняли уже около 125 тысяч жителей Подмосковья, сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Как отметил глава ведомства Алексей Гержик, голосование пользуется большой популярностью. Больше всего голосов оставили жители пяти городских округов: Дмитровский, Серпухов, Воскресенск, Ступино и Коломна.

«Меньше всего голосов — в Пущине, Долгопрудном и Дзержинском», — уточнил министр.

Голосование продлится до конца августа. Во второй этап опроса на «Доброделе» включены дороги, которые были отобраны профильными специалистами на основании предложений жителей Подмосковья.

Фото: [ пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО ]

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что реконструкцию участка Пироговского шоссе завершат в конце следующего года.