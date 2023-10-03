Почти 135 аппаратов УЗИ поставили в больницы Подмосковья с начала этого года

Уже почти семьсот восемьдесят миллионов рублей было вложено в закупку для подмосковных больниц аппаратов для проведения ультразвуковой диагностики. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова напомнила, что в прошлом году в больницы и поликлиники региона поставили порядка ста шестидесяти аппаратов УЗИ. План на этот год — более ста семидесяти единиц ультразвуковых аппаратов, на эти цели направлено свыше одного миллиарда рублей.

В частности, четыре новых аппарата УЗИ поставлены в Электростальскую больницу, в том числе современный ультразвуковой сканер стоимостью пятнадцать миллионов рублей, поступивший в отделение гинекологии. заведующий гинекологического отделения Электростальской больницы Игорь Ликий рассказал, что новую технику уже применяют в ежедневной работе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в настоящее время в Подмосковье активно модернизируют стационары.