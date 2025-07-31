Почти 1,4 тыс. домашних животных перевезла Горьковская магистраль в этом году

За первые шесть месяцев 2025 года на Горьковской железной дороге (ГЖД) был зафиксирован необычный пассажиропоток. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Свыше 1,4 тыс. домашних питомцев совершили поездки в поездах без хозяев. Как пояснили в пресс-службе ГЖД, это стало возможно благодаря специальной услуге перевозки животных. К участию допускаются только здоровые комнатные животные. На протяжении всего пути они содержатся в багажном купе в надежно закрытых клетках или контейнерах, с обязательным доступом к пище, воде и лотку.

Эта услуга освобождает владельцев от необходимости лично сопровождать питомца в поездке. Для оформления перевозки требуется предоставить ветеринарные документы (паспорт, метрику, родословную), а также оснастить клетку поилкой, кормушкой с кормом, игрушкой и абсорбентом. Непосредственный уход во время рейса обеспечивают проводники пассажирских вагонов.

Хотя основными «пассажирами» стали традиционные кошки и собаки, отмечаются и экзотические случаи — перевозка ящериц и декоративных моллюсков. Наибольшей популярностью сервис пользуется у жителей Нижнего Новгорода и Ижевска, подтверждая свою востребованность.

Ранее сообщалось, что свыше 8,5 тыс. пассажиров прокатились на ретропоезде из Нижнего Новгорода в Арзамас.