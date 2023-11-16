Почти 15 километров новых линий освещения подключили на дорогах Подмосковья с начала года

Четыре линии наружного освещения общей протяженностью около четырнадцати километров подключили в Подмосковье с начала года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщила пресс-служба областного Минтранса.

Так, линии были подключены в Дмитрове на улице Кольцово, в Серпухове на Северном шоссе, в селе Дединово под Луховицами и деревне Воронино под Зарайском.

В настоящее время работы по обустройству освещения завершаются на двух участках дорог в городском округе Мытищи — в деревнях Чивирево и Жостово. Также строительно-монтажные работы ведутся в деревне Овсянниково под Дмитровом и в поселке Андреевка в Солнечногорске.

В министерстве отметили, что всего до конца года для повышения безопасности на дорогах Подмосковья обустроят семнадцать километров новых линий наружного освещения.

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