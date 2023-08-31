Почти 18 тысяч нарушений в содержании территорий устранили в Подмосковье в августе

Свыше 17,8 тысячи нарушений чистоты устранили в Подмосковье в последний месяц лета. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления содержания территорий региона.

Дворовые и общественные пространства инспекторы ГУСТ проверяют каждый день. Все замечания вносятся в специальное отраслевое приложение на платформе СКПДИ.

В августе лучше всех реагировали на замечания инспекторов ГУСТ Котельники, Серебряные Пруды и Клин, рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова. Еще трем округам, подчеркнула она, следует пересмотреть подход к содержанию территорий — это Клин, Фрязино и Можайск.

Часть муниципалитетов, добавила министр, застряли в так называемой желтой зоне — это Орехово-Зуево, Раменский и Шаховская. Замечаний в данных муниципалитетах относительно содержания территорий немного, но пока устранены не все дефекты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области запланирован масштабный ремонт систем теплоснабжения.