Почти 195 тысяч водителей обратились в подмосковную Службу помощи при ДТП с начала года

Свыше 194 тысяч водителей обратились в подмосковную Службу помощи при ДТП за восемь месяцев текущего года, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За это время специалистами службы помощи было отработано девяносто семь тысяч аварий без пострадавших, порядка пятнадцати тысяч дорожно-транспортных происшествий оформили по «Европротоколу», а еще около сорока тысяч — в центрах помощи, уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Благодаря работе Службы помощи время нахождения автомобилей, попавших в аварию, на дороге сократилось с трех часов до сорока минут, что значительно снижает риск возникновения повторных ДТП, в которых могут пострадать люди, а также уменьшает среднее время затруднений движения на месте аварии», — указал глава областного Минтранса.

В ведомстве напомнили, что Центры помощи при ДТП работают ежедневно во многих подмосковных городах, в том числе в Солнечногорске, Пушкино, Подольске, Истре, Балашихе, Люберцах, Королеве, Одинцово и Красногорске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда будет завершено строительство развязки между Володарским и Каширским шоссе.