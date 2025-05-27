Почти 2 млн семей в Москве и Подмосковье получили сертификат на материнский капитал

Более 1,6 млн семей в Москве и Московской области получили сертификаты на материнский капитал с начала запуска программы в 2007 году. В преддверии 1 июня, Международного дня защиты детей, отделение Соцфонда по Москве и области рассказало о наиболее важных мерах поддержки, на которые могут претендовать родители при рождении и воспитании ребенка.

Так, одной из самых востребованных мер поддержки является программа маткапитала, услугу оказывают в проактивном режиме. Средства можно направить на образование, улучшение жилищных условий, накопительную пенсию мамы, ежемесячную выплату на ребенка до трех лет, на социальную адаптацию детей с инвалидностью, единовременную выплату остатка средств маткапитала.

В 2025 году размер маткапитала составляет 690 266,95 рублей на первого ребенка, рожденного или усыновленного после 2020 года. Доплата за рождение второго ребенка после получения сертификата за первенца составляет 221 895,14 рублей. В этом году программу продлили до 31 декабря 2030 года.

Кроме того, родители могут получить единое пособие, направленное на поддержку семей от рождения до взросления ребенка. С начала 2025 года такую выплату в Москве и области оформили более 75,4 тыс. семей. Она назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости семьи. Размер выплаты единого пособия для каждой семьи индивидуален и составляет 50%, 75%, и 100% от величины прожиточного минимума на детей, установленного в регионе проживания. В Московской области прожиточный минимум на детей в этом году увеличен до 18 723 рублей.

Пособие при рождении и по уходу за ребенком до 1,5 года могут получить женщины в период беременности и родов, если они работают по трудовому договору. Оно выплачивается единовременно за весь период отпуска по беременности и составляет 100% среднего заработка женщины за два года, предшествующих рождению ребенка.

При рождении ребенка можно получить единовременное пособие в размере 26 941,71 рубля. В 2025 году отделение назначило такую меру поддержки более 72,7 тыс. семей Московского региона. Помимо этого, отделение Соцфонда назначает пособие по уходу за ребенком до 1,5 года одному члену семьи.

Отдельный перечень социального обеспечения разработан для семей участников специальной военной операции. Супруга военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, имеет право на получение ежемесячного пособия на ребенка до трех лет. Пособия семьям мобилизованных участников СВО назначаются в упрощенном порядке — без учета дохода мобилизованного.

Напомним, что задать вопросы по мерам поддержки можно по телефону 8 (800) 100-00-01.

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