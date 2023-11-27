Почти 20 новых инвестиционных медицинских учреждений откроют в Подмосковье в следующем году

В Подмосковье вместе с жилыми комплексами девелоперы активно строят новые объекты здравоохранения. Так, уже в следующем году в регионе откроются восемнадцать новых инвестиционных медицинских учреждений в восьми городских округах региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилполитики Подмосковья.

Отмечается, что застройщики возводят данные объекты за счет внебюджетных источников финансирования. Две встроенные поликлиники для взрослых и детей в ЖК «Жулебино парк» на 100 посещений в смену возводят в городском округе Люберцы. При этом оба здания приспособлены для маломобильных посетителей, а внутри предусмотрена интуитивно понятная навигация.

Еще две встроенные поликлиники — взрослая на 100 посещений в смену и детская на 50 посещений в смену начнут работу в ЖК «Пехра» городского округа Балашиха. Медицинские учреждения строит ГК «Гранель». В детской поликлинике предусмотрены отделение педиатрии и отделение детей грудного возраста, кабинеты для прививок и других медицинских процедур.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание профильных ведомств на необходимость обеспечения жителей региона жизненно важными препаратами.