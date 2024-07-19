Почти 200 гектаров сельхозземель получило в аренду новое крестьянско-фермерское хозяйство в Подмосковье

Министерство имущественных отношений Московской области предоставило на территории Павлово-Посадского городского округа четыре земельных участка сельхозназначения общей площадью 197 га в аренду на срок 5 лет новому крестьянскому (фермерскому) хозяйству. Об этом рассказали в ведомстве.

Отмечается, что данное фермерское хозяйство совсем новое, образовано в марте этого года, зарегистрировано на территории Ленинского округа в деревне Петрушино. Предоставленные в аренду земельные участки расположены в Павлово-Посадском горокруге. В этом году арендатор проведёт работы по расчистке от древесно-кустарниковой растительности, а также пахотные работы. Будущей весной планируется посев пшеницей и овсом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что дорогу от Павловской Слободы до трассы М-9 планируют открыть уже в декабре.