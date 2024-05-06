Почти 250 жителей Подмосковья переселили из аварийных домов за две недели

Двести сорок пять человек переехали в новое жилье из аварийных домов в Подмосковье за две недели, сообщила пресс-службе министерства строительного комплекса.

Так, с 22 апреля было расселено свыше четырех тысяч квадратных метров аварийного жилья в шестнадцати округах региона, в том числе в Шатуре, Волоколамске, Одинцово и Пушкино.

В ведомстве напомнили, что расселение проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с жителями Селятино актуальные вопросы.