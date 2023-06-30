Почти 2,6 тысячи жителей Подмосковья перевели дачные дома в статус жилых через госуслуги

Порядка 2,6 тысячи жителей Подмосковья с начала этого года перевели дачные дома в статус жилых через региональный портал госуслуг. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

Как напомнила глава ведомства Наталья Адигамова, год назад услуга по переводу садового дома в жилой и наоборот была оптимизирована — сроки рассмотрения заявления сократились в два раза.

«Услуга оказывается буквально за тринадцать дней, после чего в личный кабинет собственника поступает выписка из ЕГРН уже с обновленными данными», — отметила министр.

В Минимущества напомнили, для перевода дома из садового в жилой необходимо привести его в соответствие с определенными требованиями. В частности, строение должно быть капитальным, иметь фундамент и окна. Также к дому должны быть подведены канализация, холодное водоснабжение и электричество.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по запуску в регионе новых проектов реновации.