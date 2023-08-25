Почти 270 объектов самовольного строительства легализовали в Подмосковье с начала года

Двести шестьдесят семь объектов самовольного строительства на территории Подмосковья привели в соответствие с законодательством с начала текущего года.

Речь в том числе идет о магазинах, производствах, складах и объектах транспортного назначения. После их легализации там создано более 1,8 тысячи рабочих мест и вовлечено в ежегодный налоговый региональный оборот свыше 10,6 миллиона рублей, сообщила пресс-служба областного Главгосстройнадзора. Еще двадцать восемь объектов, которые невозможно было привести в соответствие, снесли.

Как рассказал министр правительства региона по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян, всего в этом году ведомство направило в органы местного самоуправления свыше шестисот уведомлений о выявлении объектов незаконного строительства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что в Подмосковье необходимо синхронизировать строительство жилья и дорог.