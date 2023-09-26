Около трех тысяч кустарников высадили в Москове и Подмосковье вблизи железнодорожных путей для безопасности жителей

С начала года местах несанкционированного перехода через железнодорожные пути на Казанском направлении на Московской железной дороге высадили 2,8 тысячи саженцев боярышника и шиповника. Об этом сообщили в областном Минтрансе со ссылкой на МЖД.

В сообщении уточнили, что переход путей в неположенном месте перед близко идущим поездом является основной причиной несчастных случаев на железной дороге. Часто пешеходы стремятся сократить маршрут, поэтому не пользуются безопасными подземными или надземными пешеходными переходами.

Для снижения уровня травматизма железнодорожники принимают ряд комплексных мер, в том числе, высаживают колючий декоративный кустарник. Помимо этого, в этом году на МЖД ликвидировали 247 несанкционированных проходов через железнодорожные пути на Ярославском, Казанском, Горьковском и Курском радиальных направлениях, 32 — на маршрутах новых МЦД-3 и МЦД-4.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность запуска движения по участку М-12 «Москва — Казань».