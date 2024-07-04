Почти 30 процентов работ по благоустройству дворов уже выполнили в Подмосковье

Городские округа Подмосковья продолжают активное благоустройство дворовых территорий более чем на ста девяноста адресах в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды». Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«На сегодняшний день выполнено 28% запланированных работ, благоустроенно 176 дворовых территорий. В этом году обновят 620 дворов в 57 городских округах, что позволит значительно улучшить облик и поднять качество жизни местных жителей», — зампред Правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.

Так, ремонт дворов завершен в четырех городских округах: Домодедово, Лосино-Петровский, Лотошино, Молодежный. Ранее в ведомстве сообщили, что до конца лета в Подмосковье планируют отремонтировать дворы, что позволит улучшить качество проживания семисот тысяч жителей региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье планируют создать хаб для перевозки грузов по реке.