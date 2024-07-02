Почти 3,4 тысячи автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю
Фото: [ЦБДД]
Свыше 3,3 тысячи неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве напомнили, что узнать местонахождение перемещенного из-за нарушений правил стоянки и остановки автомобиля можно по номеру 112 или на сайте регионального Центра безопасности дорожного движения.
Автомобилистов призвали правильно парковаться и не препятствовать проезду экстренных служб.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области планируют создать хаб для перевозки грузов по реке.