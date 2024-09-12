Почти 35 объектов социальных учреждений обновят за этот год в Подмосковье

В этом году свыше одного миллиарда рублей направлено на улучшение и модернизацию социальных учреждений Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

В ведомстве отметили, что на данный момент завершены работы на семи объектах, до конца года будут отремонтированы еще двадцать четыре. Помимо ремонта на объекты закупают новое, современное оборудование.

Первый заместитель председателя Правительства региона Людмила Болатаева рассказала, что уже в октябре в регионе откроют крупнейший в стране центр для детей и взрослых с нарушениями слуха и зрения, где бесплатную реабилитацию смогут пройти люди со всей России.

Для повышения качества предоставления услуг, ремонтные работы в учреждениях проводятся комплексно — для каждого объекта разрабатывается проект, в котором предусмотрен ремонт всего здания, начиная от инженерных систем и заканчивая кровлей. Ремонт также включает в себя установку систем для обеспечения безопасности. Все это позволяет создать современные и комфортные условия для получателей услуг и сотрудников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с жителями пострадавших домов в пункте временного размещения в Раменском.