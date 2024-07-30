Почти 3,5 тысячи автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

Более 3,4 тысячи неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Больше всего нарушителей зафиксировали в Красногорске, Мытищах, Химках, Котельниках и Ленинском округе, уточнили в ведомстве.

Автомобилистов призвали соблюдать правила стоянки и остановки, уважать всех участников дорожного движения и не препятствовать проезду экстренных служб.

Узнать местонахождение эвакуированного транспортного средства можно по телефону 112, в приложении «112 МО» и на сайте регионального Центра безопасности дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда будет открыта дорога от Павловской Слободы до трассы М-9.