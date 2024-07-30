Почти 3,5 тысячи автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю
Фото: [пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
Более 3,4 тысячи неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Больше всего нарушителей зафиксировали в Красногорске, Мытищах, Химках, Котельниках и Ленинском округе, уточнили в ведомстве.
Автомобилистов призвали соблюдать правила стоянки и остановки, уважать всех участников дорожного движения и не препятствовать проезду экстренных служб.
Узнать местонахождение эвакуированного транспортного средства можно по телефону 112, в приложении «112 МО» и на сайте регионального Центра безопасности дорожного движения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда будет открыта дорога от Павловской Слободы до трассы М-9.