Почти 40 детей стали жертвами шантажа со стороны взрослого извращенца

Британец Стюарт Лэтам приговорен к 14 годам лишения свободы за систематический шантаж и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Metro.

По данным иностранного портала, мужчина создавал в соцсетях фальшивый образ 14-летнего подростка и предлагал девочкам подарочные карты на £200 в обмен на интимные фотографии. Получив компрометирующие материалы, Лэтам немедленно начинал шантажировать жертв, угрожая распространением снимков.

По данным следствия, от действий преступника пострадали 39 девочек в возрасте от 12 до 15 лет. Двое пострадали от непосредственных сексуальных надругательств. Правоохранители не исключают, что реальное количество жертв может быть значительно больше, включая жительниц США. Две пострадавшие школьницы присутствовали в суде во время оглашения приговора.

При обыске у Лэтама был обнаружен тщательно спрятанный в шкафу телефон с шокирующим содержимым — около 4000 файлов с материалами сексуального насилия над детьми, включая видео продолжительностью до одного часа. Суд квалифицировал его действия как особо опасные преступления против несовершеннолетних, что и определило значительный срок наказания: 14 лет тюрьмы.

