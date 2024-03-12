Почти 40 общественных территорий планируют благоустроить в Подмосковье в ближайшие два года

Тридцать шесть общественных территорий планируют привести в порядок в Подмосковье в ближайшие два года, рассказали в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

В список вошли в том числе девять пешеходных зон и площадей, включая Центральную площадь в Хотьково, Советскую улицу в Кашире и сквер «60 лет Победы» в Егорьевске. Данные территории являются победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Также на территории региона появятся еще пять набережных, одиннадцать парков и столько же лесопарков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на этой неделе в Подмосковье стартует голосование за объекты благоустройства.