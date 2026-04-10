Почти 40% россиян мечтают отправиться в космос

Около 38% россиян выразили желание отправиться в космос, следует из результатов опроса сервиса SuperJob, с которыми ознакомилась « Газета.Ru ».

При этом более половины участников исследования — 52% — заявили, что не хотели бы совершать подобное путешествие. Аналитики также отметили, что мужчины значительно чаще проявляют интерес к космическим полетам, чем женщины: среди них желающих оказалось 45% против 29%.

Возраст также влияет на отношение к подобной идее. Среди россиян младше 35 лет желание отправиться на орбиту выразили 46%, тогда как среди людей старше 45 лет этот показатель составил 32%.

Исследование показало и зависимость от уровня дохода. Среди граждан с заработком до 100 тысяч рублей в месяц о полете в космос задумываются около 31%, тогда как среди тех, кто получает от 150 тысяч рублей, доля таких респондентов достигает 45%.

Кроме того, интерес к космическим путешествиям различается в зависимости от образования: среди людей с высшим образованием таких оказалось 38%, а среди выпускников колледжей — 32%.

Среди профессиональных групп наибольший интерес к полетам за пределы Земли проявили системные администраторы (49%), программисты (47%) и специалисты инженерно-технического профиля (44%). Наименее заинтересованными в подобных путешествиях оказались медицинские сестры и секретари — 18% и 19% соответственно.

