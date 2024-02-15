Почти 45 тысяч человек посетило катки в парках Подмосковья на прошлой неделе

На прошедшей неделе катки в парках, расположенных на территории Подмосковья, посетило порядка сорока четырех тысяч гостей и жителей региона. Об этом заявили в Министерстве благоустройства Московской области.

Отмечается, что для гостей и жителей Подмосковья функционирует тридцать два катка под открытым небом. Спортивные объекты действуют в парках и на общественных территориях. У многих из них работают пункты проката спортивного инвентаря.

Примечательно, что всего с 5 по 11 февраля парки Подмосковья посетило 1,2 миллиона человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более семидесяти школ и детских садов откроют в Подмосковье в этом году.