Почти 50 человек получили травмы при наезде автомобиля на толпу в Ливерпуле
Число пострадавших в Ливерпуле увеличилось почти до 50 человек
Фото: [pxhere.com]
47 человек были травмированы в результате наезда автомобиля на толпу фанатов в Ливерпуле. Такие данные озвучил глава северо-западной службы скорой помощи Британии Дэвид Китчин.
Медики оказали помощь 20 пострадавшим прямо на месте происшествия. Им не потребовалась госпитализация.
27 человек доставили в больницу. У троих из них, в том числе одного ребенка, травмы очень серьезные.
Всего среди получивших травмы четверо — дети.
Инцидент с наездом машины на толпу людей в Ливерпуле произошел 26 мая. За рулем автомобиля находился 53-летний мужчина. Его задержали.
Его действия полиция квалифицировала как теракт.
Ранее сообщалось о том, что один человек погиб при наезде автомобиля на толпу в Штутгарте.