Почти 50 тысяч тонн овощей открытого грунта собрали в Подмосковье

Свыше сорока девяти тысяч тонн овощей открытого грунта собрали аграрии в Подмосковье с начала уборочной кампании, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

План по уборке данных культур выполнен на тридцать пять процентов. Урожай уже собрали с площади свыше 2,4 тысячи гектаров.

В среднем урожайность овощей открытого грунта в регионе составляет свыше двухсот центнеров на гектар. В основном в Подмосковье выращивают овощи из так называемого борщевого набора, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

«Так, валовый сбор картофеля составляет тридцать четыре тысячи тонны, капусты — свыше двенадцати тысяч тонн, свеклы — более пяти тысяч тонн, моркови столовой — около 3,5 тысячи тонн, лука репчатого — свыше шестисот тонн. Также выращивают и другие культуры: тыкву, томаты, кабачки, огурцы, чеснок», — отметил Сергей Двойных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о кадровых изменениях в областном правительстве.