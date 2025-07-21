Почти 500 жителей Подмосковья подали заявки на конкурс Знание.Премия

Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе на получение главной просветительской награды России — Знание.Премия. Заявки от региона подали уже 475 человек.

В 2025 году участники из Подмосковья впервые смогут получить сертификаты об участии от Общества «Знание», а также специальную региональную награду — лучшему местному просветителю и лучшему просветительскому проекту.

Прием заявок на участие ведется до сентября на официальном портале премии. Всероссийский шорт-лист будет определен экспертным советом, в состав которого войдут и представители Подмосковья. Награждение лауреатов состоится в столице.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что два жителя области вошли в число победителей конкурса «Знаешь? Научи!».