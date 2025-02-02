Почти 600 россиян ждут решения по предоставлению убежища в Финляндии

Почти 600 российских граждан ждут предоставления убежища в Финляндии. Такие данные приводит финская миграционная служба, передает Yle.

Отмечается, что некоторые ходатайства рассматриваются уже более двух лет. Сейчас ведомство займется рассмотрением заявок, решения по которым ожидаются более шести месяцев. Их обработку планируется завершить до конца апреля.

Специальный генеральный инспектор службы Эппу Оджалы заявил, что большую долю составляют заявления от россиян, которые боятся мобилизации и службы в армии.

С сентября 2022 года от них поступило более 1300 заявок, 740 — от мужчин.

Оджалы подчеркнул, что сама по себе угроза мобилизации не гарантирует автоматического предоставления убежища. На принятие решения будут влиять оценка индивидуальных рисков преследования гражданина в случае отказа от военной службы, с учетом установленных справочником ООН критерием по беженцам.

В 2024 году статус политического беженца получили 160 российских граждан, временную защиту — 22 человека, а 236 отказали в предоставлении убежища.

Ранее сообщалось о том, что ученика школы не пустили в Финляндии на АЭС на экскурсию из-за российского гражданства.