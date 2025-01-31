Ученика школы не пустили в Финляндии на АЭС на экскурсию из-за российского гражданства

В Финляндии ученики гимназии собрались на экскурсию на атомную электростанцию. Одного из них не допустили к поездке, поскольку у него есть российское гражданство. Данные об этом появились у канала Yle.

Вопиющий случай произошел еще в ноябре прошлого года, но широко известно о нем стало только сейчас. Учащиеся гимназии Kulosaaren lukio собрались отправиться на экскурсию на атомную электростанцию. Список экскурсантов согласовывался с администрацией ядерного объекта. В итоговом документе не оказалось одного школьника, поскольку он имеет российское гражданство, помимо того, что является подданным Финляндии. Полиция заявила на это, что администрация подобных объектов имеет право самостоятельно решать, кого впускать к себе, а кого нет. Мать отвергнутого ученика считает, что налицо факт дискриминации.

Ранее сообщалось, что в Финляндии на берегу Балтийского моря было найдено неизвестное белое вещество в гранулах. Появились различные версии, что это такое и откуда оно взялось. По заверению экспертов, гранулы не опасны для человека и окружающей среды, но людей попросили пока воздержаться от посещения тех районов, где находят подобные вещества.