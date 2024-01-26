Почти 600 вандальных надписей выявили в Подмосковье за неделю

Пятьсот восемьдесят пять случаев вандальных граффити выявили в Подмосковье за минувшую неделю, сообщила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова. Ее слова приводит пресс-служба ГУСТ.

«469 (незаконных граффити. — прим. ред.) были обнаружены мобильными комплексами с искусственным интеллектом во время патрулирования территорий, еще 116 рисунков зафиксировали инспекторы», — указала она.

Светлана Аипова отметила, что замечания устраняются оперативно, если позволяют погодные условия. Она призвала жителей региона ответственно относиться к внешнему виду зданий и напомнила, что за несогласованные граффити предусмотрен штраф до сорока тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным.