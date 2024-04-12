Почти 670 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за территории для благоустройства

Свыше 667 тысяч жителей Подмосковья приняли участие во Всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства.

От региона на голосовании в этом году представлено 220 территорий более чем из пятидесяти округов, к реализации выбранных объектов приступят в 2025 году, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Голосование продлится до конца апреля на платформе za.gorodsreda. Она существует с 2021 года, напомнил министр благоустройства Московской области.

«За три года на ней проголосовало более 1,3 миллиона человек. На сегодняшний день семьдесят четыре территории, выбранные жителями на голосовании, уже благоустроены», — подчеркнул глава областного Минблаго.

К участию в голосовании приглашаются жители региона старше четырнадцати лет. Граждане могут выбрать те территории, которые, по их мнению, должны быть приведены в порядок. Речь идет в том числе об обновлении детских площадок и благоустройстве центральных площадей.

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», который был создан по решению президента России.

Фото: [ пресс-служба министерства благоустройства МО ]

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе обновят свыше десяти домов культуры и ДШИ.