Почти 70% нижегородцев ездят на работу на общественном транспорте

В Нижегородской области подвели неожиданные итоги ежедневной трудовой миграции: как выяснили аналитики hh.ru, почти каждый пятый житель региона тратит на дорогу до работы от одного до двух часов в одну сторону. В масштабах года это превращается в недели жизни, проведенные в транспорте. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Остальным повезло больше. Треть опрошенных добирается до офиса за 15–30 минут, а 21% и вовсе укладывается в четверть часа. Еще 12% готовы терпеть дорогу не дольше часа, а столько же согласны на более длительные поездки, но с условием: либо корпоративный транспорт, либо удаленка. Последний пункт, кстати, для многих стал принципиальным — возможность работать из дома теперь входит в топ факторов, делающих вакансию привлекательной.

Что касается способов передвижения, то здесь без сюрпризов: главный герой — общественный транспорт, им пользуются 67% нижегородцев. Почти половина ходят пешком, каждый четвертый садится за руль личного авто, 15% ловят такси, а 6% выбирают велосипед, рискуя не только попасть в пробку, но и замерзнуть в межсезонье.

