Почти 70% жителей Нижегородской области хотят сменить сферу деятельности в этом году

Примерно две трети жителей Нижегородской области хотят сменить сферу деятельности в этом году. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что наиболее часто думают представители сферы услуг, охранники, работники ритейла и юристы. Кроме того, среди готовых к кардинальным переменам большинство — молодые люди от 14 до 24 лет. В плане мест перехода рассматривается госсектор, ИТ-сферу, финансы, автобизнес, логистику, маркетинг, туризм и общепит.

Отмечается, что только 15% респондентов не желают менять ни профессиональную сферу, ни рабочее место. Наибольшее число таких — это HR-специалисты, ИТ-специалисты и топ-менеджеры.

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