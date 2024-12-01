Почти 700 тыс. руб. составит маткапитал в 2025 году

30 ноября президент РФ подписал закон о бюджете Социального фонда, из которого следует, что в 2025 года размер материнского капитала после индексации будет составлять 676 тысяч рублей.

На эти цели предусмотрено более 536,7 млрд рублей. На рождение второго ребенка будет выплачиваться почти 894 тысячи рублей, в общей сложности выплаты получат более 1,3 млн семей.

В 2026 году при рождении первого ребенка будут выплачивать 706,8 тысячи рублей, а в 2027 году — 735,1 тысячи.

Будут повышены и пенсионные выплаты. Так, с 1 января на 7,3% вырастут страховые пенсии.

С 1 января они будут составлять 24 тысячи рублей. Повышенные страховые будут получать 42 млн человек.

С 1 апреля на 14,5% проиндексируют социальные пенсии.

В общей сложности доходы Соцфонда в следующем году превысят 16,6 трлн рублей (7,7% от ВВП страны). Расходы составят 17 трлн рублей (7,9% ВВП).

Ранее сообщалось о том, что соцпенсии в России с 2025 года превысят 15 тыс рублей.