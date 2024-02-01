Почти 75 миллионов человек побывали в парках Подмосковья в прошлом году

Свыше 74,7 миллиона человек побывали в подмосковных парках в прошлом году, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области. Это почти на 17,5 миллиона посетителей больше, чем годом ранее.

Только летом текущего года парки региона посетили более 23,6 миллиона человек. Самыми популярными стали парк «Пехорка» в Балашихе, Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино, а также «Сестрорецкий» парк в Клину.

В настоящее время на территории Подмосковья расположены сто девяносто три парка и лесопарка, напомнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. За последние девять лет число таких зон отдыха в регионе увеличилось в восемь раз.

Работы в парках и лесопарках проводили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, когда будет открыто движение по Южно-Лыткаринской автодороге.