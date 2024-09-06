Почти 80 процентов составляет готовность поликлиники в подмосковном ЖК «Пригород Лесное»

Группа «Самолет» продолжает возводить на территории жилого комплекса «Пригород Лесное» в Ленинском городском округе в рамках КРТ новую поликлинику для детей и взрослых, рассчитанную на тысячу посещений в смену. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Отмечается, что все строительные работы выполняются в соответствии с установленным графиком. Всего на площадке ежедневно задействовано более восьмидесяти человек. В настоящий момент выполняются отделочные работы на 3 и 4 этажах. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца 2024 года.

В четырехэтажной поликлинике площадью 7,5 тыс. кв. метров оборудуют изолированные входы в детское и взрослое отделения. Во взрослом блоке также откроется аптечный пункт. Посещать медучреждение жители смогут в шаговой доступности от дома, а трудоустройство будет обеспечено 203 медицинским сотрудникам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил государственные и региональные награды в рамках V Съезда детских врачей Московской области.