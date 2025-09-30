Почти 80 тыс. семей в Москве и Подмосковье оплатили образование детей маткапиталом

В 2025 году образование детей с помощью материнского капитала оплатили более 77,5 тыс. семей Московского региона, Отделение СФР по Москве и области перечислило на эти цели более 7,6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе отделения.

Оплату можно произвести в любом образовательном учреждении — за содержание в детском саду, обучение в вузах, ссузах, автошколах, музыкальных, танцевальных и спортивных школах, а также за курсы иностранных языков или онлайн-платформ, услуги няни и репетитора. При этом организация или индивидуальный предприниматель должны находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательной деятельности. Помимо этого, маткапитал можно направить на проживание студента в общежитии во время обучения, включая оплату коммунальных услуг.

В регионе упростили процесс подачи документов на использование маткапитала на образование — для этого больше не нужно предоставлять копию договора о платном обучении. Кроме того, с апреля 2025 года был упрощен порядок направления маткапитала на оплату обучения детей в высших учебных заведениях. Так, родители могут подать заявление прямо в вузе при заключении договора об оказании платных услуг, пока такую возможность предоставляют 11 вузов региона.

Напомним, что задать вопросы по теме можно через единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по тел. 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).

