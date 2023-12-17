Почти 8,5 тысяч рублей придется потратить на новогодний стол из «Иронии судьбы»

Эксперты подсчитали, во сколько россиянам обойдется новогодний стол героини Нади Швелевой из советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».

По данным аналитиков сервисов для ведения бизнеса «Контур.Маркет», которые сделали подсчеты для РИА Новости, в 2023 году стоимость такого праздничного стола обойдется в 8,5 тысяч рублей. При этом самым дорогим блюдом станет заливная рыба, а самым дешевым – яйца под майонезом.

Отмечается, что исследование проводилось на основании 100 тысяч чеков магазинов во всех регионах России за ноябрь и декабрь 2022 и 2023 годов.

Полкилограмма говяжьего ростбифа в этом году обойдется гражданам в 804 рубля. В прошлом году цена продукта составляла 550 рублей. Шпроты, отмечают аналитики, в цене не изменились за год – консервы можно купить по 196 рублей. До 178 рублей подорожала колбаса – в прошлом году полкило продукта стоило 163,5 рублей.

Одним из недорогих фруктов в 2023 года стали апельсины. Килограмм цитрусовых стоит 165 рублей. В прошлом году цена на них составляла 116 рублей.

На новогоднем столе в «Иронии судьбы» были коньяк, вино и три бутылки шампанского. По данным аналитиков, в этом году пол-литра коньяка подорожал с 645 рублей до 685. Бутылка игристого в нынешнем году обойдется россиянам в 721 рубль, что на 19 рублей дороже, чем в 2022 году. Таким образом, самым дорогим напитком признано шампанское.

Ранее мы сообщали о рекомендациях Роспотребнадзору по выбору новогодней елки. В ведомстве рекомендовали покупать лесную красавицу после 20-х чисел декабря. Так, по информации Роспотребнадзора, можно избежать осыпания иголок до окончания праздников.