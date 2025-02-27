Почти четверть россиян готовы сменить место жительства ради работы

Ради работы 23% россиян (30% мужчин и 17% женщин) готовы сменить место жительства. Об этом со ссылкой на исследование SuperJob сообщает РИА Новости.

Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет реже, чем представители старшего поколения, готовы к переезду ради работы: лишь 16% (18% юношей и 15% девушек соответственно).

Исследование показало, что молодежь не желает уезжать из Москвы и Санкт-Петербурга. Готовы покинуть столицу и переехать в другой регион лишь 11% жителей Москвы, из Петербурга готовы уехать 12% соискателей.

В целом из Центрального федерального округа — 13% молодых россиян, а из Северо-Западного — 15%.

Молодые люди из ДФО меньше других привязаны к текущему месту жительства: к переезду в другой регион готовы 25% соискателей.

Из Южного федерального округа готовы переехать 22% россиян в возрасте от 18 до 24 лет, из Приволжского и Сибирского ФО по 21%.

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