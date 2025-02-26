Психолог Кичаев перечислил способы дистанцироваться от навязчивого коллеги

По словам психолога Александра Кичаева, присутствие в рабочем коллективе навязчивого коллеги, который любого выведет из психологического равновесия, может серьезно подорвать эффективность трудового процесса, поскольку такие люди нередко играют на эмоциях как на музыкальных инструментах. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что ключевое правило в общении с таким человеком — установить свои границы и защищать их как крепость. Также еще одним из эффективных способов дистанцироваться является использование «Я-высказываний» или демонстративный игнор.

По мнению эксперта, важно не давать подобным людям контролировать свои эмоции. Для этого можно даже признать собственное раздражение и не давать возможности ему перерасти в реакцию, выгодную токсичному собеседнику. Кроме того, стоит помнить, что навязчивые коллеги могут столкнуть нескольких человек лбами, создавая искусственные конфликты.

Он отметил, что в целом общение с надоедливым коллегой может быть полезным для профессионального и личностного роста в виде развития навыков дипломатии и жестких переговоров.

Ранее он назвал онлайн-шопинг стал методом ощутить вкус жизни.