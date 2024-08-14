Почти четыре тысячи автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали более 3,5 тысячи автомобилей, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, что на 46 автомобилей меньше в сравнении с показателями предыдущей недели. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чаще всего такие нарушения фиксировались в Ленинском округе, Красногорске, Мытищах, Химках и Пушкинском округе. В ведомстве призвали водителей уважать всех участников дорожного движения и парковаться правильно, чтобы, в том числе, не препятствовать проезду экстренных служб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.