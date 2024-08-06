Почти четыре тысячи автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали более 3,5 тысячи автомобилей, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, это на 162 автомобиля больше показателей предыдущей недели. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что наибольшее число машин переместили с улиц Ленинского округа, Красногорска, Мытищ, Химок и Пушкинского округа. Отметим, что узнать о местонахождении эвакуированного автомобиля можно по телефону «112», в приложении «112 МО» или самостоятельно на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.