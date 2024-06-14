Почти четыре тысячи домов в Подмосковье готовы к отопительному сезону

Более 3,8 тысячи многоквартирных домов Подмосковья готовы к отопительному сезону 2024 года. Об этом стало известно в ходе еженедельного штаба с главами муниципалитетов, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Подготовка многоквартирных домов области к предстоящей зиме перешла в активную фазу», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В числе округов-лидеров по проведению этого вида работ оказались Шаховская, Можайский, Краснознаменск, Бронницы и Мытищи. Все дома должны будут подготовить к запуску отопления и наступлению холодов к середине сентября. Для этого специалисты проводят комплексные работы по ремонту инженерных систем и оборудования, а также восстанавливают тепловые контуры домов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.