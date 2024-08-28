Почти четыре тысячи машин эвакуировали в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе в Подмосковья эвакуировали более 3,5 тысячи автомобилей, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, что на 22 автомобиля больше в сравнении с показателями предыдущей недели. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чаще всего нарушения фиксировали в Красногорске, Мытищах, Ленинском округе, Химках и Пушкинском округе. Узнать о местонахождении эвакуированной машины можно по телефону «112», в приложении «112 МО» или самостоятельно на сайте подмосковного Центра безопасности дорожного движения. В ведомстве также призвали водителей парковаться правильно, чтобы не мешать проезду экстренных служб и другим участникам дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.