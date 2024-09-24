Почти четыре тысячи машин эвакуировали в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали более 3,9 тысячи автомобилей, которые были припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что это на 245 автомобилей больше в сравнении с показателям предыдущей недели. Округами-лидерами по числу нарушений оказались Ленинский округ, Мытищи, Химки, Балашиха и Котельники. Напомним, что узнать о местонахождении эвакуированного авто можно по телефону 112, в приложении 112 МО или самостоятельно на сайте областного Центра безопасности дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.