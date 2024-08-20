Почти четыре тысячи машин эвакуировали в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали более 3,5 тысячи автомобилей, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, что на 38 автомобилей больше в сравнении с показателями предыдущей недели. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чаще всего нарушения фиксировались в Ленинском округе, Красногорске, Мытищах, Химках и Пушкинском округе. В ведомстве уточнили, что узнать о местонахождении эвакуированной машины можно по телефону «112», в приложении «112 МО» или на сайте подмосковного Центра безопасности дорожного движения.

«Будьте аккуратны и уважайте всех участников дорожного движения, паркуйтесь правильно, не препятствуя проезду экстренных служб. Не оставляйте транспортные средства на остановках общественного транспорта, а также у мусорных контейнеров», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.