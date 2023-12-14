Почти четыреста катков доступны для посещения в Московской области

Жители и гости Подмосковья уже могут посетить более 370 катков, сообщили в областном Минспорте.

«Всего в сезоне 2023-2024 планируется залить 845 катков, в том числе 37 — с искусственным льдом», — отметил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.

Наибольшими по площади в этом зимнем сезоне являются катки на стадионе «Зоркий» в Красногорске и в парке «Патриот». В Минблаго региона также отметили, что в Подмосковье расположены 193 парка культуры и отдыха, во многих из них обустроены катки и лыжные трассы. Глава ведомства Михаил Хайкин добавил, что на этой неделе откроются еще два крупных катка в Ленинском городском округе и один — на Центральной площади Солнечногорска. Полный перечень катков можно найти на портале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.