Почти десять гектаров земли передали в Подмосковье для строительства образовательных учреждений
Фото: [Медиабанк МО]
С начала 2024 года для строительства двух школ и шести детских садов в Подмосковье из муниципальной и федеральной собственности были переданы около 9,5 гектара земли в шести округах. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
Так, например, в микрорайоне № 20 в Мытищах на улице 2-я Крестьянская возведут новый детский сад площадью четыре тысячи квадратных метров. Для его строительства Дирекции заказчика капитального строительства передадут в безвозмездное пользование землю площадью 0,8 гектара. Завершить работы планируют в III квартале 2026 года. Помимо этого, образовательные учреждения построят в Домодедово, Щелково, Солнечногорске, Люберцах и Красногорске.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.